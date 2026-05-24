طقس الإثنين.. رياح مثيرة للأتربة تضرب هذه المناطق وشبورة كثيفة صباحاً

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً، الإثنين 25 مايو 2026؛ حيث تشهد البلاد أجواءً ربيعية مستقرة نسبياً، يكون فيها الطقس معتدلاً في الصباح الباكر، ومائلاً للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، بينما يتحول إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ليعود معتدلاً ومائلاً للبرودة خلال فترات الليل على أغلب الأنحاء.

تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة

وحذرت هيئة الأرصاد في بيان من نشاط ملحوظ لحركة الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/س على فترات متقطعة، مؤكدة أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وبعض المناطق المكشوفة من جنوب البلاد، مما يستوجب توخي الحذر لأصحاب الأمراض الصدرية وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

خريطة الأمطار وتحذيرات الشبورة

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا يشهد تكون شبورة مائية في الصباح الباكر (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً.

ويشهد الطقس غدا، فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

شهد الطقس غدا، سحب منخفضة تتهيأ لفرص فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الإثنين

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 | الصغرى 19

السواحل الشمالية: العظمى 25 | الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 33 | الصغرى 19

جنوب الصعيد: العظمى 37 | الصغرى 24

وناشدت الأرصاد كافة الجهات المعنية والمواطنين اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية، ومتابعة تحديثات النشرات اليومية الصادرة عن الهيئة.