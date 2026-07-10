قيادي بفتح: الاحتلال يوسع خنقه لغزة بتوجيهات نتنياهو لتفريغ 70% من القطاع

قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إن القوات الإسرائيلية تفرض سيطرة عسكرية مشددة ومباشرة على نحو 64.9% من مساحة قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفع نسبة السيطرة إلى 70% من مساحة القطاع.



وأوضح دلياني، في بيان، أن المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية توسعت من نحو 53% بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى 64.9%، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يتم عبر العمليات العسكرية والتهجير القسري وهدم المنازل وتجريف الأراضي.

وأضاف أن غياب الحدود الواضحة للمناطق التي تعتبرها إسرائيل "محظورة" يعرض المدنيين، بمن فيهم الأطفال، لخطر إطلاق النار أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم أو أراضيهم.



وأشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّق مقتل 196 فلسطينيًا قرب ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" بين أكتوبر 2025 ومطلع أبريل الماضي، بينهم 18 امرأة و43 طفلًا.



وأكد دلياني أن عمليات التهجير القسري لا تزال مستمرة، موضحًا أن عشرات العائلات نزحت من شرق دير البلح وشرق مدينة غزة خلال أواخر يونيو الماضي، بعد أوامر إخلاء أعقبتها عمليات عسكرية إسرائيلية.



وأضاف أن المنطقة الواقعة بين ما وصفه بـ"الخطين الأصفر والبرتقالي" تضم عشرات المرافق الإنسانية، من بينها منشآت للمياه والصرف الصحي ومراكز صحية ومدارس ومواقع تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ويقطنها آلاف المدنيين الذين يواجهون ضغوطًا متواصلة للنزوح.



واستشهد دلياني بتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، قال إنه وثّق إقامة إسرائيل حزامًا عسكريًا على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة بمساحة تبلغ نحو 58 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل 16% من مساحة القطاع، مع تعرض أكثر من 90% من مباني تلك المنطقة لدمار كلي أو جسيم حتى مايو 2024.



واختتم دلياني بيانه بالقول إن توسيع السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب استمرار عمليات التهجير والقتل، يندرج ضمن ما وصفه بـ"مخطط أوسع للتطهير العرقي" في القطاع.