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أخبار التوك شو|مصطفى بكري: مصر خسرت أمام الأرجنتين بصفارة مشبوهة بتحكم أباطرة حقوق الرعاية والفيفا.. مستشار وزير البيئة الأسبق: ارتفاع الحرارة والتوسع العمراني وراء زيادة ظهور الثعابين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو|مصطفى بكري: مصر خسرت أمام الأرجنتين بصفارة مشبوهة بتحكم أباطرة حقوق الرعاية والفيفا.. مستشار وزير البيئة الأسبق: ارتفاع الحرارة والتوسع العمراني وراء زيادة ظهور الثعابين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

مصطفى بكري : مصر خسرت أمام الأرجنتين بصفارة مشبوهة بتحكم أباطرة حقوق الرعاية والفيفا
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري دائما لا يعرف المستحيل، ومازال يكتب تاريخ جديد، مشيرا إلى أن مصر يوم الثلاثاء الماضي كان مختلفا، وكان الشعب المصري داعما للمنتخب الوطني، وكنا نصنع التاريخ أمام العالم كله.

استقبال شعبي كبير.. الشباب والرياضة: تكريم رئاسي رسمي لبعثة منتخب مصر بعد وصولها

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه هناك استعدادات لاستقبال بعثة منتخب مصر بشكل رسمي فور وصولها على مصر واستقبالها في العلمين الجديدة .

البترول: تبسيط الإجراءات عزز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية
أكد محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الإقبال المتزايد من الشركاء والمستثمرين الأجانب يعكس تنامي الثقة في مناخ الاستثمار بمصر، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت بيئة جاذبة للاستثمارات بفضل الإصلاحات والإجراءات التي اتُخذت خلال الفترة الأخيرة.

لماذا قفزت أسعار الدواجن 10 جنيهات في يوم واحد؟.. الزراعة تكشف الأسباب رغم وفرة الإنتاج
شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 9 يوليو 2026، ارتفاعًا مفاجئًا بعد زيادة سعر الكيلو في المزارع بنحو 10 جنيهات، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الزراعة استمرار وفرة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع استقرار أسعار البيض وتوسع مصر في التصدير إلى عشرات الدول.

مستشار وزير البيئة الأسبق: ارتفاع الحرارة والتوسع العمراني وراء زيادة ظهور الثعابين
علق الدكتور صالح عزب، مستشار وزير البيئة الأسبق، على تزايد ظهور الثعابين خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة ترتبط بعوامل بيئية وطبيعية تتكرر مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

رفائيل جروسي: المفاعل النووي المصري مبهر حقا ويسابق الزمن
قال رفائيل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ما يبهره أن هذا المفاعل النووي المصري يسابق الزمن ويسبق الخطط الموضوعة له.

ياسمين عز توجه رسائل طريفة لنجوم منتخب مصر: "شكراً يا أبو مكة.. وحسابنا مع مرموش لما يرجع"
وجهت الإعلامية ياسمين عز رسائل دعم وإشادة لنجوم منتخب مصر بعد مشوارهم في كأس العالم، مستخدمة أسلوبها الساخر المعتاد، مؤكدة أن اللاعبين "شرفوا مصر" رغم الخروج من البطولة.

محامي ضحية "رن الجرس" بالقليوبية: الواقعة شروع في قتل واستعراض قوة
كشف إبراهيم صبحي، محامي الطفل ضحية واقعة "رن الجرس" بمحافظة القليوبية، عن التوصيف القانوني للجريمة والعقوبات التي قد يواجهها المتهم، مؤكدًا أن خطورة الإصابات التي تعرض لها الطفل كان لها تأثير مباشر على توصيف الاتهامات.

معدلات الطلاق تتراوح بين 18% و25%.. نقيب المأذونين يفجر مفاجأة
رد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، على سؤال: "خلال العام الأخير.. هل عدد عقود الزواج أكبر أم حالات الطلاق؟".

المساعدات الإنسانية إلى غزة.. جهود مصرية متواصلة لدعم المدنيين وتخفيف الأزمة

تواصل مصر جهودها الإنسانية لدعم سكان قطاع غزة في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها القطاع، من خلال تسيير قوافل الإغاثة المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود، بالتزامن مع استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وإعادة المتعافين إلى ذويهم بعد استكمال رحلة العلاج. وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية، وسط استمرار سقوط الضحايا وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، بما يعكس حجم التحديات التي تواجه المدنيين وأهمية استمرار جهود الإغاثة والدعم الإنساني.


 

مصطفى بكري ياسمين عز منتخب مصر غزة الشباب والرياضة

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