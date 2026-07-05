ياسمين عز: لو صعدنا قبل النهائي اللاعيبة ياخدوا هدية «حتة من البحر» إيجار قديم مدى الحياة

أشادت الإعلامية ياسمين عز بالمبادرة التي أعلنتها إحدى شركات التطوير العقاري، والتي تتضمن منح كل لاعب في منتخب مصر شاليه على البحر، احتفالًا بالفوز على منتخب أستراليا والتأهل إلى دور الـ16، مؤكدة أن لاعبي المنتخب يستحقون هذا النوع من التكريم بعد الأداء الذي قدموه.

الفرحة في قلوب المصريين

وأعربت ياسمين عز خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» على قناة MBC مصر، عن إعجابها بالمبادرة، معتبرة أنها تعكس تقديرًا لما حققه المنتخب من إنجاز أدخل الفرحة إلى قلوب المصريين، وقالت إن اختيار هذه الهدية جاء معبرًا عن حجم الإنجاز الذي حققه اللاعبون.

وأضافت، في إطار حديثها الذي اتسم بالطابع الفكاهي، أنه إذا واصل المنتخب مشواره ونجح في التأهل إلى دور الثمانية، فمن الممكن أن تتطور الهدايا إلى فيلات مطلة على البحر، بينما إذا واصل التقدم في البطولة فقد تكون المكافآت أكبر، في إشارة ساخرة إلى حجم الفرحة التي يعيشها الشارع المصري.

إسعاد ملايين الجماهير

وأكدت أن لاعبي المنتخب نجحوا في إسعاد ملايين الجماهير، وهو ما يجعلهم يستحقون كل صور الدعم والتقدير، مشيرة إلى أن الشعب المصري دائمًا ما يحرص على الاحتفاء بكل من يحقق إنجازًا يرفع اسم مصر في المحافل الرياضية.

رسالة تحفيزية للاعبي المنتخب

واختتمت ياسمين عز حديثها برسالة تحفيزية للاعبي المنتخب، دعتهم خلالها إلى مواصلة القتال في المباريات المقبلة، مؤكدة أن الجماهير تضع آمالًا كبيرة على الفريق، وأن مواصلة الانتصارات ستضاعف من حالة الفخر والدعم الشعبي التي يحظى بها الفراعنة.