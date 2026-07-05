ياسمين عز تدعو لمنتخب مصر: يارب العالمين انصرنا على الأرجنتين

حرصت الإعلامية ياسمين عز على توجيه رسالة دعم ومساندة للمنتخب الوطني قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، معربة عن أمنياتها بأن يواصل الفراعنة مشوارهم الناجح في البطولة ويحققوا نتيجة إيجابية تقودهم إلى التأهل.

القوة والتركيز لتحقيق الفوز

ورفعت ياسمين عز الدعاء للاعبي المنتخب خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة MBC مصر، متمنية أن يوفقهم الله في المباراة، وأن يمنحهم القوة والتركيز لتحقيق الفوز أمام المنافس الأرجنتيني.

وردّدت الإعلامية دعاءً جاء فيه: «يارب العالمين انصرنا على الأرجنتين، اللهم شتت تفكيرهم أمام المصريين، واجعل مرمى شوبير سدًا منيعًا وسورًا لا يُخترق وحصنًا لا ينهار»، في تعبير عن ثقتها في قدرة المنتخب على تقديم أداء قوي خلال اللقاء.

حالة من التفاؤل قبل المواجهة

وأكدت ياسمين عز أن الجماهير المصرية تعيش حالة من التفاؤل قبل المواجهة المنتظرة، معربة عن أملها في أن يواصل لاعبو المنتخب تقديم المستويات المميزة التي ظهروا بها خلال مشوار البطولة.

إسعاد الجماهير وتحقيق إنجاز جديد

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن المصريين يقفون خلف منتخبهم بكل قوة، متمنية أن ينجح الفراعنة في إسعاد الجماهير وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المصرية.