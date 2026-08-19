أسعار العُملات الأجنبية في مصر .. آخر تحديث

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار النسبي خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري



أسعار الدولار اليوم الأربعاء

استقر سعر صرف العملة الخضراء، مسجلاً 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الكندي لنحو 36.36 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 36.48 جنيه.

سجل الدولار الأسترالي مستويات 35.81 جنيه للشراء و35.97 جنيه للبيع (35.9704).



أسعار العملات الأوروبية اليوم

سجل سعر اليورو -العملة الأوروبية الموحدة- 58.37 جنيه للشراء و58.58 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني عند مستويات 68.23 جنيه للشراء و68.54 جنيه للبيع.

صعد سعر صرف الفرنك أمام الجنيه ليتداول عند 62.12 جنيه للشراء و62.41جنيه للبيع.

وتراوح سعر الكرون الدنمركي عند 7.80 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر الكرون النرويجي نحو 5.34 جنيه للشراء و5.37 جنيه للبيع.

وصل سعر الكرونا السويدية لنحو 5.29 جنيه للشراء و5.31 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية اليوم الأربعاء

تداول سعر الين الياباني (لكل 100 ين)عند مستوى 31.58 جنيه للشراء و31.74 جنيه.

استقر سعر اليوان الصيني عند 7.48 جنيه للشراء و 7.58 جنيه للبيع.