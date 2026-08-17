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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مصر الآن

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه
علياء فوزى

استقرت أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 وفقا لآخر تحديثات موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار الدولار والعملات الإجنبية اليوم الإثنين 

استقر سعر الدولار الأمريكي وسجل مستوى 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الكندي مستوى عند 36.01 جنيه للشراء و36.27 جنيه للبيع.

بلغ سعر  الدولار الأسترالي نحو  35.41 جنيه للشراء و35.68 جنيه للبيع

وعلى صعيد العملات الأوروبية، سجل اليورو الأوروبي مستوى 57.86جنيه للشراء و58.2726 جنيه للبيع.

 بلغ الجنيه الإسترليني 67.68 جنيه للشراء و68.21 جنيه للبيع.

 سجل الفرنك السويسري مستوى 61.63 جنيه للشراء و62.06 جنيه للبيع.

سجل الكرون الدنماركي نحو 7.74 جنيه للشراء و7.79 جنيه للبيع.

وبلغ الكرون النرويجي حوالي 5.27جنيه للشراء و5.33 جنيه للبيع.

و صلت سعر الكرونا السويدية  لنحو 5.24 جنيه للشراء و5.29 جنيه للبيع.


أسعار العملات الآسيوية

 بلغت قيمة الـ100 ين ياباني 31.46 جنيه للشراء و31.71 جنيه للبيع.

سجل سعر اليوان الصيني نحو 7.44 جنيه للشراء و 7.46 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية العملات الأجنبية أسعار الدولار اليورو الأوروبي

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