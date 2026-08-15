أسعار العملات الأجنبية اليوم.. استقرار الدولار واليورو أمام الجنيه

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 15 أغسطس 2026، على مستوى السوق الرسمية، دون تسجيل تغييرات جديدة، بالتزامن مع توقف العمل في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار نحو 50.21 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، وفقًا لآخر مستويات التداول الرسمية.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو نحو 57.92 جنيه للشراء و58.09 جنيه للبيع، مع استقرار العملة الأوروبية أمام الجنيه.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني نحو 67.74 جنيه للشراء و67.93 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

بلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 7.73 جنيه للشراء و7.77 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار الكندي 36.01 جنيه للشراء و36.13 جنيه للبيع.

ووصل سعر الكرون النرويجي إلى 5.27 جنيه للشراء و5.29 جنيه للبيع، في حين سجل الكرون السويدي نحو 5.25 جنيه للشراء و5.26 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل الفرنك السويسري نحو 61.84 جنيه للشراء و62.02 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 31.51 جنيه للشراء و31.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار والعملات الآسيوية

وصل سعر الدولار الأسترالي إلى نحو 35.40 جنيه للشراء و35.53 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني نحو 7.44 جنيه للشراء و7.47 جنيه للبيع.

حركة أسعار العملات

ويأتي استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع عطلة البنوك، وسط متابعة لحركة أسعار الصرف مع عودة النشاط المصرفي واستئناف التعاملات الرسمية.