مسؤول أمريكي سابق: حكومة نتنياهو تبنت نهجًا أكثر عدوانية بشأن غزة وحماس

قال السفير جون بروس كريج، المسؤول الأمريكي السابق، أن قضية قطاع غزة معقدة ولها تاريخ طويل، إلا أن أحداث السابع من أكتوبر 2023 أثرت بصورة كبيرة في مسارها.

وأشار خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تبنت منذ ذلك الحين نهجًا أكثر تشددًا تجاه قطاع غزة وحركة حماس.

وأوضح أن إسرائيل تبرر تحركاتها بأنها تهدف إلى تأمين حدودها وحماية مواطنيها، في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر، معتبرًا أن النقاش الأساسي يتمثل في مدى تجاوز هذه الإجراءات للحدود التي يقبلها المجتمع الدولي، وما إذا كانت تندرج بالفعل تحت مبررات حماية الأمن الإسرائيلي.