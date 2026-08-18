باحث: التحركات المصرية تأتي لتسريع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكد محمد فوزي الباحث في شؤون الأمن الإقليمي، أن لقاء المسئولين المصريين بوفد حركة حماس، برئاسة خليل الحية، يأتي ضمن تحركات القاهرة لتسريع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن معالجة ملف سلاح حماس قد تساهم في إزالة إحدى أبرز العقبات أمام الانتقال للمرحلة الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل بالتوازي على بناء توافق عربي وإقليمي ودولي بشأن إدارة غزة بعد الحرب، بما يضمن بقاء القرار فلسطينيًا.

تصاعد ملحوظ في التحركات داخل الأراضي السورية

وأشار إلى وجود ضغوط أمريكية على إسرائيل للالتزام بالاتفاق، رغم استمرار العمليات العسكرية في القطاع، لافتًا إلى أن التصعيد الإسرائيلي يمتد أيضًا إلى لبنان وسوريا، مع تصاعد ملحوظ في التحركات داخل الأراضي السورية.

