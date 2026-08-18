تنظيف الجيوب الخطرة.. إسرائيل تطالب بخريطة للأنفاق في غزة من قبل حماس

كشفت مصادر لفضائية العربية يوم الثلاثاء أن إسرائيل طلبت من المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر الحصول على خرائط الأنفاق في قطاع غزة من قبل حركة حماس لمقارنتها بما لديها.

وأوضحت المصادر التي لم تكشف هويتها، أن إسرائيل أكدت لكوشنر أنها ستتولى ما أسمته بـ "تنظيف الجيوب الخطرة" في غزة.

وأمس الاثنين عقد في إسرائيل اجتماع بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وكوشنر، لبحث خطوات تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو وكوشنر ناقشا تعيين جنرال أمريكي مسؤولاً عن التحقق من نزع سلاح حماس، في حين أصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي على عدم الانسحاب من غزة قبل ذلك.

وأوضح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس أن الجانبين “اتفقا على عدم إعادة الانتشار أو إعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل”.