تطور عسكري جديد .. ضباط من أوغندا وبوروندي يزورون قطاع غزة

زار ضباط عسكريون كبار من أوغندا وبوروندي، يوم الاثنين مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة في كريات جات، لمناقشة إرسال مئات الجنود للانضمام إلى قوة الأمن الدولية الناشئة، والمُخصصة لتسيير دوريات في غزة بعد الحرب، وفقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الأوغندية.

وكان البرلمان الأوغندي قد وافق في وقت سابق من هذا أغسطس على نشر قوات في غزة ضمن القوة الدولية التي اقترحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتأمين القطاع في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة.

ومع ذلك، يُعد هذا أول تقرير عن مشاركة بوروندي في قوة تحقيق الاستقرار الدولية لغزة.

وكان من المقرر أن يقود هذه القوة، التي اقترحها مجلس السلام التابع لترامب في فبراير اللواء الأمريكي جاسبر جيفرز، الذي صرّح في مايو بأن القوة المُزمع تشكيلها، والتي يبلغ قوامها 20 ألف جندي، ستضمن "الازدهار المستقبلي والسلام الدائم".

إلا أن تقدم الهدنة متعثر حالياً بسبب خلاف بين إسرائيل وحماس حول مطالبة الأخيرة بنزع سلاحها وانسحاب إسرائيل من مواقعها في قطاع غزة وقد قبلت حماس إطاراً مقترحاً من مجلس السلام، بينما رفضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالباً بنزع سلاح حماس بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي.