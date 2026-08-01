بعد 50 عاما على عملية عنتيبي.. أوغندا تدشن نصبا تذكارية ليوني نتنياهو في موقع مقتله

كشفت السلطات الأوغندية عن تمثال تذكاري للعقيد الإسرائيلي يوناتان "يوني" نتنياهو، قائد وحدة الكوماندوز الإسرائيلية الذي قتل خلال عملية تحرير الرهائن في مطار عنتيبي في 4 يوليو 1976، وذلك بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على العملية.



وأزيح الستار عن التمثال في مبنى الركاب القديم بمطار عنتيبي، وهو الموقع الذي شهد مقتل يوني نتنياهو أثناء تنفيذ العملية العسكرية التي تعد من أشهر عمليات تحرير الرهائن في التاريخ.

وخلال مراسم التدشين، أشاد رئيس أركان القوات المسلحة الأوغندية، الجنرال موهوزي كاينيروغابا، بما وصفه بـ"شجاعة العقيد يوني نتنياهو وإخلاصه في أداء واجبه وتضحيته الكبيرة".

وقال إن قيادته للعملية أصبحت "رمزًا خالدًا للشجاعة والإيثار"، معتبرًا أن إقامة النصب التذكاري تمثل تكريمًا لإرثه العسكري.

وتعود الواقعة إلى يونيو 1976، عندما نفذت قوات كوماندوز إسرائيلية عملية عسكرية في مطار عنتيبي بأوغندا؛ لتحرير رهائن طائرة فرنسية اختطفها فلسطينيون وألمان من جماعة "الخلايا الثورية" بغرض مقايضتهم بتحرير أسرى فلسطينيين داخل إسرائيل وفي أربع دول أخرى.

أسفرت العملية عن تحرير الرهائن ما عدا ثلاثة منهم قتلوا أثناء تنفيذها، بالإضافة إلى مقتل جميع الخاطفين ونحو عشرين جنديا أوغنديا بالإضافة إلى ضابط إسرائيلي هو قائد وحدة الإنقاذ يوناتان نتنياهو، شقيق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.