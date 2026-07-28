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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوغندا تعلن خلوها من فيروس إيبولا بعد مرور 42 يوما دون تسجيل إصابات جديدة

أوغندا تعلن خلوها من فيروس إيبولا بعد مرور 42 يوما دون تسجيل إصابات جديدة
أوغندا تعلن خلوها من فيروس إيبولا بعد مرور 42 يوما دون تسجيل إصابات جديدة
أ ش أ

 أعلنت السلطات الأوغندية، خلو البلاد من فيروس إيبولا، وذلك عقب مرور 42 يوما دون تسجيل أي إصابات جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة الأوغندية - حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الثلاثاء/ - أن العد التنازلي قد بدأ بخروج أخر مريض أوغندي من المستشفى في السادس عشر من شهر يونيو الماضي.

وأكد مسئولون أن رقابة مكثفة تمت على مستوى البلاد ولم يتم رصد أي حالات انتقال للعدوى في المجتمع خلال هذه الفترة.

وقد سجلت أوغندا إجمالي 20 حالة إصابة من بينها مواطنان من الكونغو الديمقراطية توفيا بعد أن اجتازا الحدود لتلقي العلاج.

السلطات الأوغندية خلو البلاد من فيروس إيبولا وزارة الصحة الأوغندية خروج أخر مريض أوغندي من المستشفى

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