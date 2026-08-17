نتنياهو يوافق على مقترح إنشاء مجموعتي عمل لنزع السلاح من غزة وتوفير المساعدات الإنسانية بالقطاع

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وافق على إنشاء مجموعتي عمل تركزان على نزع السلاح من غزة وتوفير المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

ووصف مكتب نتنياهو- في بيان أعقب اجتماع رئيس الوزراء بممثلي مجلس السلام بغزة ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص جاريد كوشنر- المحادثات بأنها "كانت عميقة وبناءة".. بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح البيان "أنه تم الاتفاق على إنشاء مجموعتي عمل، الأولى خاصة بنزع السلاح من غزة، حيث يصمم كل من مجلس السلام وإسرائيل على إنهاء عملية نزع السلاح قبل أي إعادة إعمار لغزة".

وقال: "أما المجموعة الثانية ستركز على النظافة العامة وتوفير المياه النظيفة ومشكلات الصحة العامة لأهالي غزة والتي تؤثر أيضًا على سكان إسرائيل".

بدوره، أثنى مجلس السلام على الاجتماع، مُشيرًا إلى أن موافقة إسرائيل على إنشاء المجموعتين ستتيح الفرصة أمام إتمام خارطة الطريق الأمريكية الخاصة بنزع سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.