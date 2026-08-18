الصحة الفلسطينية: 1,266 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وصول شهيد وإصابتين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025ارتفعت إلى 1,266 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4،200 مصاب، إضافة إلى انتشال 813 شهيدًا من تحت الأنقاض.

وبحسب التقرير، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73,400شهيد و174,312 مصابًا.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات تحول دون الوصول إليهم وانتشالهم حتى اللحظة.