ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب كامل الدسم بانتظام؟ .. فوائد وأضرار

يُعد الحليب كامل الدسم من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، إذ يحتوي على البروتين والكالسيوم والدهون والعديد من الفيتامينات والمعادن، وقد يرتبط تناوله بانتظام بعدد من الفوائد الصحية، خاصة لصحة العظام وإدارة الوزن.

فوائد الحليب كامل الدسم للجسم

ووفقًا لتقرير نشره موقع Health، فإن الحليب كامل الدسم قد يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن، لكنه لا يناسب جميع الأشخاص، خاصة من يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو ارتفاع مستويات الكوليسترول، ونن ابرز فوائد شربه يوميا:

ـ قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض:

تشير أبحاث إلى أن تناول كوب من الحليب يوميًا، بما في ذلك الحليب كامل الدسم، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض الحالات الصحية، ومنها أمراض القلب والسكتة الدماغية ومتلازمة التمثيل الغذائي وارتفاع ضغط الدم والسمنة وهشاشة العظام.

ويحتوي الحليب على الكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى التي قد تساهم في دعم صحة الجسم، كما يساعد الكالسيوم في الحفاظ على صحة العظام.

ـ مصدر للدهون المفيدة:

يحتوي الحليب كامل الدسم على أكثر من 400 نوع من الأحماض الدهنية، وبعضها قد يكون له تأثيرات مفيدة على الصحة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن أحماضًا دهنية موجودة في الحليب، مثل حمض البنتاديكانويك وحمض الهيبتاديكانويك، قد تساعد في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب.

كما يحتوي حليب الأبقار التي تتغذى على العشب على مستويات أعلى من أحماض أوميجا 3 وحمض اللينوليك المترافق (CLA)، وهما من المركبات التي تخضع للدراسة بسبب تأثيراتها المحتملة على صحة القلب والالتهابات.

فوائد الحليب كامل الدسم للجسم

ـ يقوي العظام:

يُعتبر الحليب كامل الدسم لصحة العظام مصدرًا مهمًا للكالسيوم والبروتين والفوسفور والمغنيسيوم.

ويحتوي كوب واحد من الحليب كامل الدسم على نحو 300 ملليجرام من الكالسيوم، أي حوالي 23% من القيمة اليومية الموصى بها.

كما أن الحليب المدعم بفيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، وقد يساهم الحصول على كميات كافية من هذه العناصر في الحفاظ على كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشتها والكسور.

ـ قد يساعد في التحكم في الوزن:

رغم أن الحليب كامل الدسم يحتوي على سعرات حرارية ودهون أكثر مقارنة بالحليب قليل الدسم، تشير بعض الدراسات إلى أن تناوله قد يرتبط بوزن أقل ومحيط خصر أصغر وانخفاض خطر السمنة.

وقد يرجع ذلك جزئيًا إلى أن الدهون والبروتين الموجودين في الحليب يساعدان على إبطاء عملية الهضم وزيادة الشعور بالشبع، ما قد يقلل من تناول السعرات الحرارية.

فوائد الحليب كامل الدسم للجسم

القيمة الغذائية للحليب كامل الدسم

ويحتوي كوب واحد من الحليب كامل الدسم على حوالي:

149 سعرًا حراريًا.

11.3 جرام من الكربوهيدرات.

7.81 جرام من الدهون.

4.54 جرام من الدهون المشبعة.

7.98 جرام من البروتين.

300 ملليجرام من الكالسيوم.

حوالي 29.3 ملليجرام من الكوليسترول.

كما يوفر الحليب فيتامين B12، الذي يساهم في دعم وظائف الجهاز العصبي وإنتاج خلايا الدم الحمراء، إضافة إلى فيتامين د في أنواع الحليب المدعمة.

فوائد الحليب كامل الدسم للجسم

أضرار الحليب كامل الدسم.. من يجب أن يتجنبه؟

ورغم فوائده الغذائية، قد لا يكون الحليب كامل الدسم الخيار الأفضل لبعض الأشخاص.

وعدم تحمل اللاكتوز

يحتوي حليب الأبقار على اللاكتوز، وهو نوع من السكر لا يستطيع الأشخاص المصابون بعدم تحمل اللاكتوز هضمه بشكل كافٍ بسبب انخفاض إنزيم اللاكتاز.

وقد يؤدي تناول الحليب لديهم إلى أعراض مثل الانتفاخ والغازات والإسهال، وفي هذه الحالة يمكن اختيار الحليب الخالي من اللاكتوز.

فوائد الحليب كامل الدسم للجسم

ارتفاع الدهون المشبعة والكوليسترول

ويحتوي الحليب كامل الدسم على كمية أكبر من الدهون المشبعة والكوليسترول مقارنة بالأنواع قليلة الدسم.

لذلك قد يكون من الأفضل لبعض الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحد من الدهون المشبعة أو الكوليسترول اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم، خاصة المصابين باضطرابات معينة في مستويات الكوليسترول.

فوائد الحليب كامل الدسم للجسم

هل الحليب كامل الدسم يسبب السرطان؟

وأشارت مراجعة بحثية إلى وجود ارتباط بين ارتفاع استهلاك الحليب وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وبعض الحالات الأخرى، لكن هذه النتائج لا تعني أن الحليب يسبب السرطان بشكل مباشر، وما زالت هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم هذه العلاقة.

فوائد الحليب كامل الدسم للجسم

كيف تتناول الحليب كامل الدسم بطريقة صحية؟

يمكن إدخال الحليب كامل الدسم في النظام الغذائي بعدة طرق، منها:

ـ إضافته إلى الشوفان وحبوب الإفطار.

ـ استخدامه في تحضير العصائر ومشروبات البروتين.

ـ تناوله كوجبة خفيفة بعد ممارسة الرياضة.

ـ إضافته إلى القهوة أو الشاي.

ـ استخدامه في إعداد الشوربات والصلصات.

ويُفضل عند شراء الحليب تجنب الأنواع المحلاة بالسكر، مثل بعض أنواع الحليب بالشوكولاتة، بسبب احتوائها على كميات مرتفعة من السكريات المضافة.

فوائد الحليب كامل الدسم للجسم

هل الحليب كامل الدسم مفيد للجميع ؟

يمكن أن يكون الحليب كامل الدسم مصدرًا جيدًا للبروتين والكالسيوم والفيتامينات والدهون، لكن اختيار نوع الحليب المناسب يعتمد على الحالة الصحية والاحتياجات الغذائية لكل شخص.

وبشكل عام، لا توجد ضرورة لاستبعاد الحليب كامل الدسم من النظام الغذائي لدى الأشخاص الأصحاء لمجرد احتوائه على الدهون، لكن من لديهم ارتفاع في الكوليسترول أو عدم تحمل اللاكتوز قد يحتاجون إلى اختيار أنواع أخرى من الحليب. الدسم على الكوليسترول.