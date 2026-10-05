خناقة بالحجارة.. القبض على 11 طالب تشاجروا بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الصبية وقيامهم بالتراشق بالحجارة بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بين طرف أول: (6 طلاب) ، طرف ثان: (5 طلاب) جميعهم مقيمين بدائرة القسم قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم بالتراشق بالحجارة لخلافات بين أحد أفراد الطرف الأول وآخر من الطرف الثانى.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة الظاهرين بمقطع الفيديو ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.