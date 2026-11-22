أشاد الناقد الفني طارق الشناوي ، باختيارات الأفلام المشاركة في الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرًا إلى أن التنوع الذي تشهده الدورة يعكس جهدًا كبيرًا من الإدارة، كما تحدث عن فيلم «الشبيه» والظاهرة التي يناقشها.

وأعرب طارق الشناوي ، خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» عن إعجابه بمستوى الأفلام التي تضمها الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا أن بعض المهرجانات قد تعتبر نفسها حققت نجاحًا كبيرًا إذا استطاعت تقديم نصف هذا العدد من الأفلام المميزة، كما وجه التحية لفريق العمل على اختياراته.

طارق الشناوي يشيد بحسين فهمي في مهرجان القاهرة

وتطرق الناقد الفني ، إلى دور الفنان حسين فهمي في رئاسة المهرجان، مؤكدًا أن وجوده يمنح الفعالية حالة من الثراء والبهجة، مشيرًا إلى أنه من المحترفين في مشاهدة الأفلام ومتابعة المهرجانات السينمائية الكبرى ، وأنه يتمني إن يستمر فى رئاسة المهرجان خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الشناوي، أنه يلتقي حسين فهمي خلال مشاركتهما في مهرجانات دولية مثل برلين وكان، ولاحظ حرصه على متابعة أكبر عدد ممكن من الأفلام، إلى جانب قدرته على الاختيار، معتبرًا أنه يمثل واجهة مميزة لمهرجان القاهرة السينمائي.

طارق الشناوي يتحدث عن ظاهرة الشبيه

وعن فيلم «الشبيه» ، أبدى طارق الشناوي إعجابه بفكرة العمل، خاصة أنه يتناول ظاهرة انتشار الأشخاص الذين يقلدون النجوم ويظهرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الظاهرة التي أصبحت محل نقاش واسع خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الفيلم يقدم فكرة جريئة وجديدة، لكنه اختلف مع الطريقة التي ظهرت بها الشخصيات داخل العمل، موضحًا أنه لا يراهم ضحايا، بل جزءًا من حالة استسهال عامة، لافتًا إلى أن الظاهرة أصبحت حاضرة بقوة في تفاصيل الحياة اليومية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.