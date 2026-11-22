في خطوة تسويقية مبتكرة أعلنت الجهات المنتجة لفيلم "ليلة باظت خالص" عن إطلاق لعبة فيديو رسمية خاصة بالفيلم متاحة للهواتف الذكية، لتصبح بذلك التجربة السينمائية العربية الأولى من نوعها التي تتيح للجمهور التفاعل المباشر مع عالم الفيلم وأبطاله قبل وبعد مشاهدته، وذلك استعداداً لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي يوم 25 نوفمبر الجاري.



وتمنح اللعبة الجديدة الجمهور فرصة خوض مغامرة كوميدية مجنونة مستوحاة من أحداث الفيلم في شوارع القاهرة، حيث ينتقل اللاعبون إلى قلب الفوضى العارمة لليلة الزفاف المهددة بالانهيار، في تجربة تفاعلية تجمع بين الترفيه وروح الفكاهة الساخرة التي تميز العمل.



تدور أحداث "ليلة باظت خالص" في إطار اجتماعي كوميدي يحمل طابعاً معاصراً، ويناقش بأسلوب خفيف ومبتكر قضايا الشباب وتحديات العصر الرقمي، من خلال مفارقات ساخنة ومواقف غير تقليدية تعد الجمهور بتجربة سينمائية مميزة.



يجمع الفيلم في بطولته أحمد مالك، ميشيل ميلاد، وخالد الصاوي وتارا عماد، وهو من تأليف محمد الحسيني وخالد منصور الذي يتولى إخراج الفيلم أيضاً، والمنتج مصطفى الفرماوي. وهو من إنتاج بروديجى فيلم، وماجيك بينز برودكشنز ورشيدي فيلمز.