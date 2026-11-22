يستعد الفنان أحمد رمزي لخوض منافسات موسم دراما رمضان 2027، من خلال مسلسل «نجم الموسم»، الذي يجمعه بالفنان أحمد فهمي في تجربة درامية جديدة، يقدم خلالها ثنائية كوميدية.

ويظهر أحمد رمزي خلال أحداث المسلسل بشخصية «خالد أمريكا»، وهو شقيق الفنان أحمد فهمي في إطار اجتماعي كوميدي، لتكون هذه التجربة التعاون الدرامي الأول الذي يجمع الثنائي، وسط حالة من الترقب للعمل وما يقدمه من مواقف ومفارقات كوميدية.

ويضم مسلسل «نجم الموسم» نخبة من الفنانين، بجانب أحمد فهمي وأحمد رمزي، من بينهم ياسمين رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد العزيز، والعمل من إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، برعاية المنتج تامر مرسي.

تفاصيل مسلسل نجم الموسم

ويتكون مسلسل «نجم الموسم» من 15 حلقة، وهو من تأليف ورشة الكتابة «Exi» الخاصة بالفنان أحمد فهمي، والتي تضم في عضويتها ضياء محمد، ومحمد عبد الله، وأحمد درويش، ومعتز حمادي، ومن المقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2027.