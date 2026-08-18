تبدأ من50 %.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2026 والكليات المتاحة

في ظل انتظار طلاب الثانوية، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية2026 والتي تظهر خلال الـ48 ساعة المقبلة، يترقب أيضاً الطلاب أصحاب المجاميع التي تبدأ من 50% موعد تنسيق المرحلة الثالثة والكليات والمعاهد المتاحة بهذه المرحلة، حيث تقبل المرحلة الثالثة 2026 من مجموع 50% لجميع الشعب علمي علوم ورياضة وأدبي.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي خلال الأيام المقبلة، قائمة الكليات والمعاهد التي لا تزال بها أماكن شاغرة أمام طلاب المرحلة الثالثة، إلى جانب تفاصيل مرحلة تقليل الاغتراب وموعد تنسيق طلاب الشهادات الفنية.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة2026

سيتم الإعلان عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة وذلك عقب الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية وإعلان نتائج الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2026.

ويتوقع أن يتم الاعلان عن بدء المرحلة الثالثة في الأيام الاخيرة من شهر أغسطس بعد إعلان نتيجة تقليل اغتراب المرحلتين الأولي والثانية.



وتستمر المرحلة الثالثة حتى إعلان نتيجة الدور الثاني من المرحلة الثانية، وتقديم طلاب الدور الثاني ضمن المرحلة الثالثة وليتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة والدور الثاني معًا.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

ومن المنتظر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 اليوم خلال الساعات المقبلة، مع إتاحتها إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الرسمي فور اعتمادها.

يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 فور إعلانها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

ويحتاج الطالب إلى إدخال رقم الجلوس والرقم السري للاستعلام عن الكلية التي تم ترشيحه إليها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

يمكن للطالب معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار خدمة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

إدخال رقم الجلوس.

كتابة الرقم السري.

الضغط على عرض النتيجة.

ظهور اسم الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

كليات المرحلة الثالثة 2026

وتختلف الكليات والمعاهد المتاحة من شعبة إلى أخرى، ومن المتوقع أن تشمل الأماكن الشاغرة عددًا من الكليات النظرية والتطبيقية، إلى جانب بعض المعاهد العليا والمتوسطة.

كليات المرحلة الثالثة 2026 أدبي

تشمل قائمة الكليات والمعاهد المتوافرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026 العديد من التخصصات للطلاب في الشعبتين الأدبية والعلمية.

ومن بين الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية: كليات الآداب (انتساب)، التربية الرياضية، الحقوق (انتساب)، دار العلوم (انتساب)، التربية النوعية، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، نظم المعلومات، الاقتصاد المنزلي، والتربية الموسيقية، إضافة إلى الزراعة وعدد من المعاهد المتنوعة.

كليات المرحلة الثالثة2026 علمي

أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، تتوافر لهم أماكن في كليات الآداب (انتساب)، التربية الرياضية، تربية الطفولة، الحقوق (انتساب)، دار العلوم (انتساب)، التربية النوعية، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، السياحة والفنادق، الزراعة، فضلاً عن معاهد في العديد من التخصصات.

توقعات المرحلة الثالثة2026

ومن أبرز المجالات التي يمكن أن تظهر بها أماكن وفقًا للأماكن المتبقية:

- كليات التربية بمختلف تخصصاتها.

- كليات الآداب في بعض الجامعات.

- كليات الحقوق.

- كليات التجارة وإدارة الأعمال.

- كليات الخدمة الاجتماعية.

- بعض أقسام وكليات السياحة والفنادق.

- كليات التربية الرياضية لمن تنطبق عليهم شروط واختبارات القدرات.

- بعض الكليات التكنولوجية.

- معاهد الحاسب الآلي ونظم المعلومات.

- المعاهد العليا للغات والإعلام والإدارة.

- المعاهد الفنية والتكنولوجية.

- بعض المعاهد المتخصصة في السياحة والفنادق.

وتظل هذه القائمة استرشادية، لأن الأماكن الفعلية تختلف حسب نتيجة المرحلتين الأولى والثانية.

متى تقليل الاغتراب؟

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية معا، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

التحويل بين الكليات

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية، لتتيح للطلاب المرشحين للكليات والمعاهد من المرحلتين الأولى والثانية التقدم بطلبات التحويل، وفقًا للقواعد والضوابط التي يحددها مكتب التنسيق.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي تفاصيل وضوابط وموعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات رسميًا عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، على أن يتم تسجيل طلبات التحويل إلكترونيًا خلال الفترة المحددة من جانب مكتب التنسيق، اليوم الثلاثاء.