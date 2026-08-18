الكرفانة: حكايات وأصداء .. قافلة من القصص تحمل شباب لبنان وذكرياتهم وحنينهم إلى الشوارع

تنطلق قافلة مسرحية متنقلة عبر مختلف أنحاء لبنان، حاملة قصصًا من صميم الحياة اليومية.



وتقدّم جمعية "كالون مي أون" (Call on Me) عرضها المسرحي "الكرفانة: حكايات وأصداء" (The Caravan: Echoes of Us)، وهو عمل مسرحي مستوحى من ذكريات وأصوات الشباب اللبناني الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عامًا.



وتُقام العروض حول القافلة نفسها، التي تتحوّل بذلك إلى مسرح متحرك يجوب الشوارع والأحياء، ويتوقف في أماكن لا يُعتاد إقامة العروض المسرحية فيها. يلتقي الجمهور بالعرض مباشرة في محيطهم المعتاد، دون الحاجة إلى مبنى مسرح أو خشبة رسمية، أو أي حواجز بين القصة ومن يستمع إليها.



في صلب "الكرفانة: حكايات وأصداء" تكمن حكايات منسوجة من التفاصيل الصغيرة: الحنين إلى بلد ضبابي المستقبل، الحاجة الملحّة إلى التنفّس، والسؤال الأصعب حول البقاء أو الرحيل عن لبنان.



يعبّر الشباب المشاركون من خلال الفكاهة، والعبث، والحنين، والغضب، وتلك اللحظات الصغيرة من الفرح التي تجعل الحياة ممكنة. تتنقل قصصهم بين الشخصي والمألوف، وتطرح تساؤلات حول الانتماء إلى وطن دافئ وموجع في الوقت عينه.

وتتيح القافلة لعرض "الكرفانة: حكايات وأصداء" الوصول إلى ما يتجاوز الأماكن الثقافية التقليدية، وخلق نوع مختلف من العرض المسرحي، عرض وثيق الارتباط بالمكان.