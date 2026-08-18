عقدت الدكتورة فاطمة عنتر، مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع مسئولي الإرشاد بديوان عام وزارة الأوقاف؛ لبحث سبل تطوير منظومة عمل الواعظات، والارتقاء بأدائها إداريًا ودعويًا، بما يعزز فاعلية دورها في أداء رسالتها الدعوية والمجتمعية، وذلك بحضور الدكتور محمد نصار - مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد حامد - مدير إدارة الإرشاد بالوزارة.

مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات تعقد اجتماعًا مع مسئولي الإرشاد

وتناول الاجتماع بحث آليات تطوير العمل الإداري للواعظات، ورفع كفاءة الأداء الدعوي، وتعزيز التنسيق بين مكتب مساعد الوزير لشئون الواعظات وإدارات الإرشاد بالمديريات، بما يسهم في توحيد الرؤية الدعوية، وحسن متابعة الأداء على أرض الواقع.

كما ناقش الاجتماع سبل دعم الواعظات، وتطوير برامج التدريب والتأهيل المستمر، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه منظومة العمل، ووضع آليات عملية للتعامل معها، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط والكفاءة في الأداء.

وأكدت الدكتورة فاطمة عنتر أهمية التكامل بين الجوانب الإدارية والدعوية في منظومة عمل الواعظات، وضرورة مواصلة التطوير المستمر ورفع كفاءة الأداء وقياس أثره الدعوي، بما يعزز فاعلية دور الواعظات في أداء رسالتهن الدعوية والمجتمعية، ويتسق مع توجه وزارة الأوقاف نحو بناء شخصية دعوية مؤهلة وقادرة على التعامل مع قضايا المجتمع ومستجداته.