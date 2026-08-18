تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى السيد حسن عبد الله، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينه محافظًا للبنك المركزي المصري.

وزير الأوقاف يهنئ حسن عبد الله بمناسبة تجديد تعيينه محافظًا للبنك المركزي

وأكد وزير الأوقاف أن تجديد الثقة يأتي تقديرًا لجهوده وخبراته وما يضطلع به من مسئولية وطنية في إدارة السياسة النقدية ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.

وأعرب وزير الأوقاف عن رجائه لمحافظ البنك المركزي بمزيد من التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

ودعا وزير الأوقاف الله -عز وجل- أن يسدد خطاه، وأن يوفقه لما فيه خير الوطن والمواطنين، وأن يحفظ مصر ويكتب لها مزيدًا من التقدم والازدهار.