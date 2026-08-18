السفر يمنع يسرا من حضور العرض الخاص لفيلمها الست لما

حال سفر النجمة يسرا دون حضورها اليوم العرض الخاص لفيلمها الست لما، حيث تتواجد خارج مصر، حيث سافرت في اجازة قبل تحديد موعد العرض الخاص و لم تستطع يسرا إيجاد طريقة او مكان في الطائرة في موعد مناسب لحضورها العرض الخاص.

على صعيد

تنتظر يسرا عرض أحدث أفلامها فيلم الست لما والمنتظر عرضه يوم ١٩ من أغسطس الجاري في مصر ويوم ٢٧ في باقي أنحاء الوطن العربي.

في الوقت نفسه عبرت يسرا عن سعادتها بالعودة للسينما في دور جديد عليها مع مخرج واعد هو خالد ابو غريب وشركة إنتاج عملت معها كثيرا وحققت معها الكثير من النجاحات خصوصا ان المنتج محمد السبكي والمنتجين رنا وندا السبكي لم يبخلوا على الفيلم وكانوا حريصين على خروجه في أفضل صورة.

و عدد من النجوم الذين تحبهم.

الفيلم بطولة كل من يسرا ودرة، وماجد المصري، وياسمين رئيس، وعمرو عبدالجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور، وعدد من ضيوف الشرف وآخرين، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

ويشارك في الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم

كندة علوش وكريم فهمي، وشيماء سيف، ومصطفى أبو سريع، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية هالة سرحان، وإسلام جمال، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وأحمد صيام، وحمدي الوزير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول علاقات الرجل والمرأة في مجتمعاتنا العربية من خلال حملة تطلقها دينا الكردي التي تلعبها النجمة يسرا وتحقق الحملة انتشارًا واسعًا، ما يثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتشتعل المواجهة بين الفريقين. ترى كيف ستقلب حملة فيتو احداث الفيلم وهل يمكن تحقيقها في الواقع؟