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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منصف بقرار يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم: رونالدو نموذج لأي لاعب

رونالدو
رونالدو
محمد سمير

كشف الجزائري منصف بقرار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مثله الأعلى في كرة القدم، موضحًا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يمثل النموذج الذي يقتدي به خلال مسيرته.

ويبدأ بقرار تجربة جديدة مع الأهلي، بعدما انتقل إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، بعد مسيرة احترافية خاض خلالها تجارب في أكثر من دولة.

وقال منصف بقرار في حوار مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «كريستيانو رونالدو هو مثلي الأعلى. أحب أسلوبه في كرة القدم وطريقة لعبه».

وأوضح المهاجم الجزائري أن ما حققه رونالدو طوال مسيرته يجعله نموذجًا للعديد من اللاعبين الراغبين في تطوير مستواهم والوصول إلى أعلى درجات النجاح.

وأضاف: «هو لاعب قدم الكثير للعبة وأصبح نموذجًا يحتذى بالنسبة إلى أجيال عديدة».

وتابع بقرار: «رونالدو لاعب متكامل، وما حققه خلال مسيرته يجعله مثالًا لأي لاعب يريد تطوير نفسه والوصول إلى أعلى المستويات».

ويأمل مهاجم الأهلي في الاستفادة من خبراته السابقة وتطوير مستواه خلال تجربته الجديدة مع القلعة الحمراء، خاصة أنه أكد أن طموحه الأساسي يتمثل في المنافسة على جميع البطولات.

وقال بقرار في حديثه عن أهدافه مع الأهلي إنه يريد مساعدة الفريق على تحقيق الألقاب، إلى جانب تسجيل الأهداف وصناعة الفرص لزملائه.

وأكد اللاعب أن ارتداء قميص الأهلي يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة، خاصة أن النادي ينافس دائمًا على البطولات ولا يكتفي بالمشاركة.

ويستعد بقرار لبداية مشواره مع الأهلي، وسط تطلعات كبيرة من اللاعب لتقديم إضافة هجومية للفريق، والاستفادة من تجربته الاحترافية السابقة في أوروبا والولايات المتحدة.

منصف بقرار مثله الأعلى رونالدو الأهلي الجزائري منصف بقرار كريستيانو رونالدو

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