منصف بقرار يكشف كواليس انتقاله للأهلي

كشف الجزائري منصف بقرار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء، مؤكدًا أن المفاوضات مع ناديه السابق دينامو زغرب لم تكن سهلة، قبل أن تتكلل في النهاية بالنجاح.

وانضم بقرار إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، ليبدأ تجربة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما خاض عدة تجارب احترافية خارج الجزائر، كان آخرها مع دينامو زغرب الكرواتي.

وقال منصف بقرار في حوار مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن فكرة انتقاله إلى القلعة الحمراء لم تكن جديدة، موضحًا أن هناك محاولات سابقة لضمه قبل نحو ثلاث سنوات، لكنها لم تكتمل.

وأضاف: «في البداية كان هناك تواصل من وكيل أعمالي في مصر، الذي أخبرني بوجود اهتمام من جانب الأهلي. نحن تحدثنا عن الأهلي من قبل، وربما كان ذلك قبل نحو ثلاث سنوات، لكن الصفقة لم تتم في ذلك الوقت».

وأوضح المهاجم الجزائري أن المفاوضات عادت من جديد خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه رحب فورًا بفكرة الانتقال إلى الأهلي.

وتابع: «هذه المرة، عندما طرح وكيلي الفكرة من جديد، رحبت بها فورًا، وقلت له إنني أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد».

وأشار بقرار إلى أن المفاوضات شهدت تواصلًا مع الدكتور عصام سراج الدين، الذي لعب دورًا في إنهاء الصفقة والتفاوض مع إدارة دينامو زغرب.

وقال: «تحدثت مع الدكتور عصام سراج الدين، وأوجه له التحية بهذه المناسبة على المجهود الكبير الذي بذله في المفاوضات مع مسئولي دينامو زغرب».

وأكد اللاعب أن المفاوضات لم تكن سهلة، لكنها انتهت بالوصول إلى اتفاق سمح له بالانتقال إلى الأهلي.

وأضاف: «المفاوضات لم تكن سهلة، لكن الجميع عمل كفريق واحد، والحمد لله تكللت الجهود بالنجاح وأصبحت موجودًا هنا في الأهلي».

وكشف بقرار سبب عدم إتمام انتقاله إلى الأهلي في المرة السابقة، موضحًا أن المقابل المالي المطلوب من ناديه وقتها حال دون إتمام الصفقة.

وقال: «كانت هناك بعض الاتصالات والاهتمام، لكن الأمور لم تكن مثل هذه المرة. في ذلك الوقت كان المبلغ الذي طلبه النادي الذي كنت ألعب له مرتفعًا للغاية، ولم تكن هناك إمكانية لمغادرة الفريق في تلك الفترة، ولذلك لم تتم الصفقة».

ويأمل بقرار في أن تكون تجربته مع الأهلي بداية مرحلة جديدة مليئة بالنجاحات، خاصة أنه أكد رغبته في المنافسة على جميع البطولات وتحقيق أكبر عدد ممكن من الألقاب مع الفريق.