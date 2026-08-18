المنتخب الأوليمبي يبدأ رحلة "لوس أنجلوس" بقياسات ومحاضرات نفسية

يستعد المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، مواليد 2005، لبدء أولى خطوات الإعداد للمرحلة المقبلة، من خلال تجمع، يضم عددًا من أبرز اللاعبين المرشحين لتشكيل القوام الأساسي للمنتخب، في خطوة تمثل البداية الحقيقية لتكوين المجموعة، التي ستخوض تحديات المرحلة المقبلة.

ويشهد التجمع إجراء مجموعة من القياسات والاختبارات الخاصة باللاعبين، إلى جانب عقد محاضرات وجلسات نفسية، بهدف تهيئة اللاعبين ذهنيًا ونفسيًا للتحديات المنتظرة، قبل الانتقال إلى مرحلة الإعداد البدني والفني بصورة كاملة.

ويأتي هذا التحرك، في إطار الاستعداد المبكر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية بلوس أنجلوس 2028، المقرر إقامتها في القاهرة خلال شهر نوفمبر 2027، بما يضمن منح الجهاز الفني المنتظر، صورة واضحة عن العناصر المتاحة ومستوياتها البدنية والنفسية، قبل انطلاق الإعداد الرسمي.

ويشرف شوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، على التجمع خلال الفترة الحالية، وذلك لحين الاستقرار على الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأوليمبي، والمقرر الإعلان عنه قبل أول تجمع رسمي للفريق في نوفمبر المقبل.

وتحمل هذه الخطوة رسالة واضحة بأن الإعداد لأوليمبياد لوس أنجلوس لن يبدأ بصفارة أول معسكر رسمي، وإنما من الآن، بانتقاء العناصر، وقياس جاهزيتها، وإعدادها نفسيًا وبدنيًا لخوض رحلة طويلة، عنوانها المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأوليمبياد.