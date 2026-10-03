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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر: صيغة جديدة لتحية العلم في جميع المعاهد.. تعرف عليها

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

أصدر الأزهر الشريف، منشور بخصوص تحية العلم بجميع المعاهد الأزهرية، في إطار حرص الأزهر على ترسيخ القيم الوطنية في وجدان الطلاب وتعميق معاني الانتماء والاعتزاز بالوطن ورموزه لديهم.

وأرسل الأزهر منشور إلى جميع المعاهد الأزهرية، ينص على اعتماد الصيغة الرسمية لتحية العلم في الأزهر، وتعمم على جميع المعاهد على مستوى الجمهورية، لتحويل تحية العلم إلى من إجراء يومي إلى ممارسة تربوية تستحضر في وجدان الطلاب.

صيغة تحية العلم بالمعاهد الأزهرية

ونص الأزهر على صيغة تحية العلم بجميع المعاهد وهي:

"يا شباب الأزهر، هذا علمكم يرفرف تحت سماء أرضكم ويخفق فتخفق معه القلوب ويرتفع فترتفع معه الهمم، حيوا معي هذا العلم:

- الله أكبر - الله أكبر - الله أكبر
- تحيا جمهورية مصر العربية.
- تحيا جمهورية مصر العربية.
- تحيا جمهورية مصر العربية.

هل تحية العلم من الإسلام؟

وفي وقت سابق، وجهت الطفلة كارما، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: “هل تحية العلم من الإسلام؟”.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، الذي أذيع على قناة «صدى البلد» رمضان الماضي، إن تحية العلم من الإسلام، فهي رمز للوطن الذي يجب تقديره.

وأشار إلى أنه في عهد النبي كانت هناك الراية في الحروب، ففي معركة خيبر قال رسول الله: “لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله”.

وأوضح أن الراية كانت تعبر عن المعركة في عهد النبي، فكذلك العلم يعبر عن الدول والأوطان، كما أن النبي كان يحب وطنه بشدة ويقدره، فكذلك حينما نقدر شيئا خاصا بالوطن ويعبر عنه؛ فهذا من الإسلام ونأخذ عليه ثواب.

الأزهر المعاهد الأزهرية تحية العلم صيغة تحية العلم بالمعاهد الأزهرية جمهورية مصر العربية

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