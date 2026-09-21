جامعة أسوان تستقبل الطلاب بتحية العلم والأنشطة الرياضية

استقبلت جامعة أسوان، اليوم الإثنين ،طلابها الجدد والقدامى مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027، وسط أجواء من انتظام سير العملية التعليمية بجميع الكليات في إطار حرص الجامعة على توفير بداية إيجابية للعام الدراسي، والعمل علي تعزيز التواصل والانتماء والمشاركة في مختلف الأنشطة الجامعية.

واستهلت فعاليات اليوم بالسلام الوطني وتحية العلم، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف امام عبدالرضى القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ووكلاء الكليات ،وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلاب الجامعة؛بهدف نشر قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، والتأكيد على أهمية المشاركة الطلابية في المجتمع الجامعي منذ اليوم الأول.

كما استهل العام الجامعي بلقاء الأستاذ الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عددًا من الطلاب، وحرص على الاستماع إليهم والتعرف على آرائهم واحتياجاتهم، مؤكدًا علي أهمية التواصل المباشر بين إدارة الجامعة وأبنائها الطلاب، والعمل على توفير بيئة جامعية آمنة ومحفزة على التعلم والتميز، وإنهاء أي عقبات تواجه سير العملية التعليمية.

وشهد اليوم تنظيم عدد من الأنشطة الرياضية باستاد الجامعة بالحرم الجامعي بصحاري، بمشاركة الطلاب، إلى جانب عقد حلقات تعارف جمعت الطلاب الجدد بزملائهم من الطلاب القدامى، بما يُسهم في تعزيز روح التعاون والتواصل والاندماج في المجتمع الجامعي.

وأكدت جامعة أسوان في بيانها اليوم أن استقبال العام الجامعي الجديد يأتي بعد استكمال الاستعدادات اللازمة بمختلف الكليات والمنشآت الجامعية، مع مواصلة العمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب، ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية والعلمية.

جهود جامعية

وأوضحت الجامعة في بيانها ،أن القائم بأعمال رئيس الجامعة وجّه التهنئة إلى جميع منتسبي جامعة أسوان، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب والطالبات الجدد والقدامى وأسرهم، بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتوفيق والتميز.

كما دعا الطلاب الجدد إلى الاستفادة من الإمكانات التعليمية والتدريبية والأنشطة التي تتيحها الجامعة، والمشاركة الإيجابية في مختلف الفعاليات، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، مشيرًا إلى أن الحياة الجامعية تمثل مرحلة متكاملة لا تقتصر على التحصيل الأكاديمي، وإنما تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته على الإبداع والابتكار وتحمل المسؤولية وخدمة المجتمع.

واشار عميد كلية علوم الرياضة إلي أن بداية العام الدراسي تمثل ملتقي ومهرجان رياضي لطلاب كلية علوم الرياضة لعرض الأنشطة الرياضية وتعمل جامعة أسوان استمرار جهودها للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية والخدمات الطلابية، ودعم التميز والابتكار، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال العمل بروح الفريق وتوفير مقومات النجاح أمام الطلاب في مختلف المجالات.

واختتمت فعاليات اليوم بين الطلاب الجدد والقدامى، إيذانًا بانطلاق عام جامعي جديد، تسعى خلاله جامعة أسوان إلى تقديم تجربة تعليمية وطلابية متكاملة، تجمع بين جودة التعليم والأنشطة وبناء الشخصية وتعزيز روح الانتماء للمؤسسة الجامعية والوطن.