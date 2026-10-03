رئيس شعبة المواد البترولية: أصحاب محطات الوقود يعانون.. ومكاسبنا لا تتجاوز 1%

أكد المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن أصحاب محطات الوقود يعانون من أعباء كبيرة، موضحًا أن الأموال التي يدفعونها لا تتناسب مع حجم الأرباح التي يحققونها.

وقال “نصر”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، إن أصحاب محطات الوقود يدفعون أموالًا كبيرة، وفي حال زيادة أسعار المحروقات؛ فإنهم يعانون بشكل كبير، وتتراجع الأموال المتاحة لديهم، موضحًا: «بندفع ثمن المنتج قبل ما يطلع من الشركة».

وأضاف أن مكاسب أصحاب محطات الوقود لا تتعدى 1%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لا تكفي لتغطية تكاليف الكهرباء والعمالة والمياه، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى تعرض أصحاب المحطات للخسائر.

وتابع: «والله أصحاب المحطات بيخسروا.. وقصة إنهم يقفلوا دي قصة كبيرة»، مؤكدًا أن أصحاب محطات الوقود يواجهون معاناة كبيرة في ظل ارتفاع الأعباء والتكاليف.

وأشار إلى أن أي زيادة في أسعار المحروقات ستنعكس كذلك على أصحاب المحطات، الذين يتحملون أعباء مالية كبيرة، رغم محدودية هامش الربح الذي يحصلون عليه.