ربيع ياسين : عبد الله السعيد لاعب مبدع.. وتريزيجيه ابن موت

أشاد ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعدد من نجوم الكرة المصرية، مؤكدًا دعمه لعبد الله السعيد، لاعب الزمالك، ومتحدثًا عن موقفه من محمود حسن تريزيجيه ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال ربيع ياسين في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إن عبد الله السعيد من اللاعبين المبدعين، متمنيًا أن تمر أزمته الحالية مع الزمالك على خير.

وأضاف: «عبد الله السعيد لاعب مبدع، وأحب عندما أشاهد مباراة للزمالك أن أتابع عبد الله السعيد».

وعن محمود حسن تريزيجيه، أكد نجم الأهلي السابق أنه من اللاعبين الموهوبين، مشيرًا إلى علاقته القوية به، قائلًا: «تريزيجيه ابن موت، وهو أخذ قرارًا وغادر الأهلي في هدوء، ومن اللاعبين الموهوبين».

وتطرق ربيع ياسين إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا احترامه له ولأي شخص يتولى مسؤولية إدارة القلعة الحمراء.

وقال: «الخطيب رئيس النادي الأهلي ونحترمه، وإحنا أبناء الأهلي، وأي حد يدير الأهلي إحنا في ضهر الكيان».