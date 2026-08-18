منصف بقرار: شعرت أنني واحد من لاعبي الأهلي منذ اللحظة الأولى

تحدث الجزائري منصف بقرار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس الأيام الأولى له داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الاستقبال الذي حظي به من الجهاز الفني واللاعبين ساعده على الاندماج سريعًا مع الفريق.

وانضم بقرار إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، قبل أن يلتحق بمعسكر الفريق المقام في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وقال منصف بقرار في حوار مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إنه وصل إلى معسكر الفريق في وقت متأخر من الليل، لكنه كان متحمسًا للغاية لبداية تجربته الجديدة.

وأوضح: «وصلت إلى المعسكر في وقت متأخر من الليل، لكنني كنت متحمسًا للغاية. كنت أشعر ببعض التوتر في البداية، إلا أن الجهاز الفني واللاعبين رحبوا بي بشكل رائع».

وأضاف أن طريقة استقبال زملائه والجهاز الفني جعلته يشعر بالراحة سريعًا، قائلًا: «شعرت وكأنني واحد منهم منذ اللحظة الأولى، مما ساعدني كثيرًا على الاندماج سريعًا مع المجموعة».

وأكد المهاجم الجزائري أن الأجواء داخل الأهلي فاقت توقعاته، خاصة أنه لم يحتج إلى وقت طويل للتأقلم مع زملائه أو تفاصيل الحياة اليومية داخل الفريق.

وقال: «منذ وصولي شعرت بأنني جزء من الفريق. أخبرني الكثيرون أن الأهلي يتمتع بأجواء رائعة وأنني سأجد استقبالًا مميزًا، وهذا ما حدث بالفعل».

وتابع: «رغم أنني لم أمضِ وقتًا طويلًا مع الفريق، فإنني أشعر وكأنني موجود معه منذ فترة. اندمجت سريعًا في التدريبات وكل تفاصيل الحياة داخل الفريق، والحمد لله أشعر براحة كبيرة».

وأشاد بقرار بالروح الموجودة بين لاعبي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعبين يتعاملون معه بصورة مميزة منذ انضمامه، وهو ما يساعده على التركيز في مهمته الجديدة وتقديم أفضل ما لديه.

وتطرق اللاعب إلى الإمكانيات الموجودة داخل النادي، مشيرًا إلى أن كل شيء متوفر أمام اللاعبين من أجل مساعدتهم على تقديم أفضل مستوياتهم.

وقال: «الحمد لله، اللاعبون هنا أشعر وكأنهم عائلة واحدة. كل شيء متوفر داخل الفريق، وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى نادٍ كبير ومعروف مثل الأهلي».

وأضاف: «عندما ترى الإمكانات والتجهيزات الموجودة هنا، تشعر بأن كل شيء يساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم».

ويستعد بقرار لخوض تجربته الأولى بقميص الأهلي، وسط طموحات كبيرة بالمساهمة في تحقيق البطولات وإسعاد جماهير النادي.