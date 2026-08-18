الإسماعيلي ينجح في تسوية قضية فراس شواط وإنهاء أحد الملفات المالية والقانونية العالقة

تعلن اللجنة المُعينة لإدارة النادي الإسماعيلي نجاحها في إنهاء وتسوية القضية الخاصة باللاعب فراس شواط، والتي بلغت إجمالي الغرامات والفوائد المستحقة بشأنها 425,692 دولارًا أمريكيًا، وذلك بعد أن ظلت تمثل أحد الملفات المالية والقانونية التي أثقلت كاهل النادي وتسببت في إعاقة مسيرته على مدار أكثر من ثلاثة مواسم متتالية.

وبعد مفاوضات مكثفة، تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب، رغم عدم موافقته على التنازل عن أي جزء من إجمالي المبلغ المستحق، حيث نجحت اللجنة في تسوية الالتزام المالي وفق جدول سداد يخفف من الأعباء الفورية على النادي.

وبموجب الاتفاق، تم سداد مبلغ 255,692 دولارًا أمريكيًا بشكل فوري، على أن يتم سداد مبلغ 85,000 دولار أمريكي في نهاية شهر أكتوبر المقبل، ومبلغ مماثل قدره 85,000 دولار أمريكي في نهاية شهر يناير المقبل.

وبذلك، تكون اللجنة قد نجحت في الوصول إلى تسوية نهائية لأحد الملفات التي كانت تمثل التزامًا ماليًا وقانونيًا على النادي، مع استمرار العمل على إغلاق باقي الملفات والقضايا القائمة والتعامل معها وفق خطة واضحة تهدف إلى حماية حقوق النادي والحفاظ على استقراره المالي والقانوني.

وتؤكد اللجنة أن الإجراءات الخاصة برفع القضية من على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» قد بدأت بالفعل، تمهيدًا لإغلاق الملف بصورة نهائية.

وتجدد اللجنة تأكيدها لجماهير النادي الإسماعيلي أن ملف القضايا والالتزامات المالية يأتي في مقدمة أولوياتها، وأن العمل مستمر بكل جدية من أجل إنهاء أكبر عدد ممكن من هذه الملفات ورفع العقوبات والقيود التي أثقلت كاهل النادي خلال السنوات الماضية، بما يمهد الطريق أمام الإسماعيلي لاستعادة استقراره والعودة إلى مكانته الطبيعية.

وفي الختام، تتوجه اللجنة بخالص الشكر والتقدير لكل من يساهم في هذه المرحلة الصعبة، ويبذل جهوده من أجل إنقاذ النادي الإسماعيلي والحفاظ على مستقبل