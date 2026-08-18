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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منصف بقرار يكشف عن موقفه من منتخب الجزائر بعد انتقاله للأهلي

منصف بقرار
منصف بقرار
محمد سمير

كشف الجزائري منصف بقرار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقفه من العودة إلى صفوف منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ارتداء قميص المنتخب الوطني يمثل حلمًا يسعى لتحقيقه.

وانتقل بقرار إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد تجربة مع دينامو زغرب الكرواتي، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته على المستوى الأفريقي.

وقال منصف بقرار في حوار مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إنه تلقى تواصلًا من جانب الجهاز الفني لمنتخب الجزائر بعد انتقاله إلى القلعة الحمراء، إلى جانب التواصل مع عدد من اللاعبين الآخرين.

وأوضح: «نعم، حدث تواصل معي، كما تم التواصل مع عدد من لاعبي المنتخب. كانت هناك أحاديث حول المرحلة المقبلة والمستقبل».

وأكد مهاجم الأهلي أن هدفه خلال الفترة المقبلة هو تقديم موسم قوي مع الفريق، من أجل استعادة مكانه في صفوف المنتخب الجزائري.

وقال: «أتمنى أن أقدم موسمًا ممتازًا مع الأهلي حتى أتمكن من العودة إلى المنتخب الوطني».

وأضاف: «هذا حلم لأي لاعب جزائري، وأتمنى أن يوفقني الله لتحقيقه».

ويأمل بقرار في أن تساعده تجربته الجديدة مع الأهلي على تطوير مستواه والحصول على فرصة جديدة مع منتخب الجزائر، خاصة مع المنافسة القوية التي تشهدها قائمة المنتخب في مركز المهاجم.

ويركز اللاعب حاليًا على الاستعداد مع الأهلي للموسم الجديد، والعمل على التأقلم بشكل كامل مع الفريق والجهاز الفني، بعدما أكد أنه اندمج سريعًا مع زملائه منذ وصوله إلى معسكر الفريق في إسبانيا.

ويطمح بقرار إلى أن تكون تجربته مع الأهلي خطوة مهمة في مسيرته، سواء على مستوى البطولات التي ينافس عليها الفريق أو على المستوى الدولي مع منتخب بلاده.

منصف بقرار منتخب الجزائر انتقاله للأهلي الأهلي

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