بفستان جرئ .. صبا مبارك تثير الجدل في أحدث ظهور

شاركت الفنانة صبا مبارك، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت صبا مبارك الأنظار بإطلالة جذابة لافته مرتدية فستان أحمر أنيق بفتحه من الجنب ،لتكتشف عن جمالها وأناقتها.

يذكر أن تألقت النجمة صبا مبارك موخرا في مسلسل ورد على فل وياسمين.

تدور أحداث مسلسل "ورد على فل وياسمين" في إطار درامي اجتماعي، حول قصة حب غير متوقعة تنشأ بين شخصيتين تنتميان إلى عالمين مختلفين تمامًا. المسلسل من بطولة صبا مبارك، وأحمد عبد الوهاب، وفدوى عابد، ومن إخراج محمود عبد التواب، وتأليف وائل حمدي وعمرو سمير عاطف.