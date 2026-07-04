ياسمين عز: إمام عاشور ساب لاعب أستراليا ينط ودخل من تحت رجله جاب الجول

أعربت الإعلامية ياسمين عز عن سعادتها الغامرة بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، مؤكدة أن الفراعنة صنعوا إنجازًا تاريخيًا أعاد البهجة والفرحة إلى قلوب المصريين والعرب.

صوت منتخب مصر

وقالت ياسمين عز، خلال تقديم برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «لا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر اكتب يا تاريخ عندك.. مصر صعدت لدور الـ16 في كأس العالم، ومصر بقت من أفضل 16 منتخبًا في العالم، ومصر بتنافس على كأس العالم».



وأضافت: «منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام أستراليا، واللاعيبة نفذت الخطة بحرفية شديدة، رغم اعتماد المنتخب الأسترالي على القوة البدنية والكرات الهوائية.. إحنا لعبنا بذكاء وحققنا المطلوب».



وأشادت ياسمين عز بأداء إمام عاشور، قائلة: «إمام عاشور لاعب موهوب وحريف، سجل هدفًا رائعًا وأثبت إنه يقدر يلعب في أكثر من مركز ويصنع الفارق في أصعب اللحظات».

ذاكرة المصريين

وتابعت: «بعد ما أستراليا سجلت هدف التعادل، لاعبو منتخب مصر ما فقدوش تركيزهم، ولما وصلنا لركلات الترجيح ظهر معدن المصريين الحقيقي، وشفنا رجالة من حديد وقدروا يحسموا التأهل ويصنعوا إنجازًا هيفضل في ذاكرة المصريين سنين طويلة».



واختتمت: «الفرحة كانت في كل مكان، مش في مصر بس، لكن في كل الدول العربية اللي كانت بتشجع مصر وتساندها.. ارفع راسك.. أنت مصري، ومنتخبك بين أفضل 16 منتخبًا في العالم».