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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يدرس معاقبة حسام حسن بعد رفع علم فلسطين في كأس العالم 2026

حسام حسن
حسام حسن
حسن العمدة

أثارت تصرفات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب تأهل الفراعنة إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026، جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام العالمية؛ بعدما كشفت تقارير صحفية إسبانية عن احتمالية تعرضه لعقوبات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فيفا يدرس موقف المدير الفني لمنتخب مصر؛ بعد ظهوره حاملًا علم فلسطين خلال الاحتفالات عقب المباراة، مشيرة إلى أن لوائح الاتحاد الدولي تحظر استخدام أو إظهار أي رسائل أو رموز ذات طابع سياسي داخل ملاعب البطولة.

وأضافت الصحيفة أن لجنة الانضباط في فيفا قد تراجع الواقعة؛ للتأكد من مدى توافقها مع اللوائح المنظمة لكأس العالم، قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأنها.

وكان حسام حسن قد احتفل مع لاعبي منتخب مصر بالتأهل التاريخي إلى دور الـ16، عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، حيث ظهر وهو يحمل علم فلسطين، في مشهد حظي بتفاعل واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وحتى الآن، لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم أي بيان رسمي بشأن فتح تحقيق أو توقيع عقوبة بحق المدير الفني لمنتخب مصر، لتبقى جميع الاحتمالات معلقة لحين صدور موقف رسمي من فيفا.

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم 2026 كأس العالم

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