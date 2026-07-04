نبقى متقدمين بهدف وعاوز يجيب التاني.. الدرندلي: حسام حسن هدفه تحفيز اللاعبين للفوز

هنأ خالد الدرندلي، رئيس بعثة المنتخب الوطني في كأس العالم، الشعب المصري والعالم العربي على فوز مصر على أستراليا والتأهل للدور الـ16 من بطولة كأس العالم، وقال: «إمبارح عند الفندق بعد الفوز، في مواطن هناك قالي شكرًا على اللي عملتوه، خليتوا الأطفال الصغيرة هنا انتماءها يزيد، في آلاف من المواطنين قدام الفندق مستنيين اللاعبين علشان يحتفلوا معاهم».

وأضاف خالد الدرندلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المدير الفني للمنتخب، بقيادة حسام حسن، كان له دور كبير بجانب اللاعبين وكل أفراد البعثة، موضحًا: «هاني أبو ريدة قائد المركب، الراجل ده عمل حاجات كتيرة جدًا، ولازم ياخد حقه من خلال علاقاته، وبيقدم الكثير من أجل خدمة المنتخب، في تخطيط اتعمل علشان نوصل للنقطة دي، تم إعداد المنتخب جيدًا، ولعبنا إسبانيا وروسيا والبرازيل والسعودية».

وتابع الدرندلي: «حسام حسن هدفه دائمًا تحفيز اللاعبين للفوز، كمان عنده رؤية، نبقى متقدمين بهدف يبقى عاوز يجيب الهدف التاني والتالت، أنا سافرت بعثات ومعسكرات كتيرة، المعسكر ده فيه حالة من الالتزام الكبير الشديد من اللاعبين».



