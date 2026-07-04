بنظارة سوداء وتيشيرت منتخب مصر.. أحمد موسى يحتفل بتأهل الفراعنة لدور الـ16 بالمونديال

علق الإعلامي أحمد موسى على تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم بعد الفوز على أستراليا في دور الـ32 .



وظهر الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مرتديا تيشيرت منتخب مصر ونظارة سوداء، قائلأ:" إحنا حاسين بفرحة كبيرة ومليون مبروك لبلدنا العظيمة ومنتخبنا العظيم ومدرب منتخبنا العظيم ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"أنا فرحان قوي بإنجاز منتخب مصر، الفرحة حلوة، النهاردة هتكلم فرحة مش فنيات".

وأضاف: هيثم حسن نزل نقل الماتش ومرموش حظه وحش وصلاح أداله بوسة قاله هات جول وخلص الماتش، وكل الدعم لمحمد هاني لأنه نجم والخطأ وارد في كرة القدم.

