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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دورك مهم.. أحمد موسى يوجه رسالة لمحمد هاني قبل مواجهة الأرجنتين

أحمد موسى
أحمد موسى
سارة عبد الله

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة دعم لمحمد هاني لاعب منتخب مصر قبل مواجهة منتخب الارجنتين ضمن منافسات دور ١٦ في بطولة كأس العالم.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على إكس: "كل الدعم لنجم منتخب مصر البطل محمد هانى أحد أفضل اللاعبين في كأس العالم. عندنا ماتش الأرجنتين الثلاثاء ودورك مهم يا هانى مع جميع الأبطال".

وتابع: “‏صباح النصر يا مصر مبروك لمصر شكرا شعب مصر، ‏شكرا من القلب لكل الدول العربية الحبيبة ‏فرحة مصر هي أفراح لكل العرب ‏انتظرونا في حلقة استثنائية على الهواء مباشرة من الساعة ٥ مساء اليوم”.

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بعدما تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32.

ارتقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، للمركز الـ24 فى تصنيف فيفا بدلا من الـ26، بعد التأهل التاريخى لدور الـ16 فى كأس العالم  2026.

واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبح خامس منتخب أفريقي يحقق الفوز في مباراة بالأدوار الإقصائية للمونديال، إثر تفوقه على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.

موعد مباراة منتخب مصر و الأرجنتين

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور ثمن النهائي مع الأرجنتين بعد هزيم الرأس الأخضر 3-2، ضمن منافسات مونديال 2026 المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة منتخب مصر و الأرجنتين في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أحمد موسى محمد هاني مصر والارجنتين

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