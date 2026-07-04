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ميسي يشعر بالقلق.. العميد يجهز مفاجأة لـ البرغوت فى مباراة مصر والأرجنتين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يشعر بالقلق.. العميد يجهز مفاجأة لـ البرغوت فى مباراة مصر والأرجنتين

ميسي وياسر إبراهيم
ميسي وياسر إبراهيم
يسري غازي

تغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب أستراليا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن إلى دور الـ 16 ليواجه الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم فى كأس العالم 2026 في تمام السابعة مساء.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن في دور الـ 16 أمام نظيهر منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم فى كأس العالم 2026 في تمام السابعة مساء.

مفاجأة العميد

وضع حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني على رأس أولوياته تحجيم قدرات أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي فى مباراة التانجو أمام الفراعنة الكبار فى دور الـ 16 بالمونديال.

ويجهز العميد الثنائي حمدى فتحي ورامي ربيعة من أجل مراقبة لايونيل ميسي إلى جانب ياسر إبراهيم فى مباراة دور الـ 16 بكأس العالم.

حسام حسن يعلم تماما مدى خطورة تحركات ومهارات ميسي التهديفية أمام المنافسين.

ويعكف العميد على تجهيز نجوم الفراعنة فى خط الدفاع من أجل مراقبة تحركات ميسي خاصة ياسر إبراهيم الذى سبق له مواجهته مع النادي الأهلي فى مونديال الأندية بالتزامن مع اللعب الجماعي ككتلة واحدة عندما تكون الكرة فى حوزة البرغوت الأرجنتيني.

منتخب مصر أستراليا الأرجنتين ميسي حسام حسن مونديال 2026

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