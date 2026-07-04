غزة : فرحة عارمة في القطاع بتأهل منتخب مصر بالمونديال

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، أن القطاع شهد أجواءً احتفالية واسعة عقب تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني شارك المصريين فرحتهم بهذا الإنجاز التاريخي.

وقال منصور، في تصريحات خاصة لراديو النيل، إن اللجنة المصرية وقطاع غزة يتقدمان بالتهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري بمناسبة هذا الفوز الكبير والمستحق، مؤكدًا أن الفرحة امتدت إلى مختلف أنحاء القطاع رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.

وأوضح أن المواطنين الفلسطينيين حرصوا على متابعة المباراة من خلال نقاط المشاهدة التي أقامتها اللجنة المصرية، حيث توجه العديد منهم من خيامهم لمتابعة اللقاء رغم انقطاع التيار الكهربائي، في محاولة لإدخال أجواء من البهجة والتفاؤل إلى نفوس الأهالي.

وأضاف منصور أن لحظة تسجيل الهدف الأول للمنتخب المصري أشعلت موجة من الفرح في أنحاء غزة، حيث علت الهتافات المؤيدة لمصر، مرددين: “شمال يمين.. بنحب المصريين”، فيما لم يتمالك كثيرون مشاعرهم، فاختلطت دموع الفرح بمظاهر الاحتفال التي امتدت إلى الشوارع عقب نهاية المباراة.

وأشار منصور إلى أن هذه المشاعر تعكس عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، لافتًا إلى أن الفلسطينيين لمسوا عن قرب حجم الدعم الذي تقدمه مصر لقطاع غزة، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو الجهود المستمرة لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات.

وشدد على أن روابط الأخوة بين مصر وفلسطين أقوى من أي محاولات للتفرقة، قائلاً: “نحن جسد واحد ، لا تفرقه أي قوة، ومصر هي فلسطين وفلسطين هي مصر”.

كما أشاد بالدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية بالوقوف إلى جانب قطاع غزة وتعزيز صموده، إلى جانب رفض مخططات التهجير واعتبارها خطًا أحمر، تحظى بتقدير واسع لدى أبناء الشعب الفلسطيني.