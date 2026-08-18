قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساعد وزير الخارجية يكشف كواليس الإفراج عن البحارة المصرية في إيران
مواطن على قيد الحياة مثبت كـ"متوفى" .. الداخلية الداخلية تكشف التفاصيل
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
العدل الأمريكية: 17 إيرانيا نفذوا هجمات إلكترونية وسرقوا بيانات لصالح الحرس الثوري
تفاوت بأسعار السلع الغذائية اليوم.. تراجع للمكرونة والعدس وارتفاعات في الدقيق والسكر
رودري يوجه رسالة وداعية لجماهير مانشستر سيتي عقب رحيله عن الفريق وانضمامه لبرشلونة
واشنطن بوست: البنتاجون يدرس تقليص التواجد العسكري الأمريكي في الخليج بمجرد انتهاء الحرب مع إيران
الإيجار القديم وزيادة 15%.. أرقام جديدة تنتظر المستأجرين في سبتمبر 2026
إيران تطالب بوقف الحرب نهائيا.. عراقجي: أبلغنا الوسطاء بضرورة إنهاء العمليات العسكرية
أول صورة لمحمد إمام من فيلم شمس الزناتي “أيام الشقاوة"
حماس تدعو الوسطاء وأمريكا لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وخارطة الطريق
حج القرعة 2026 يدخل العصر الرقمي.. 3 طرق للتقديم وخطوات التسجيل من البيت دون عناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العدل الأمريكية: 17 إيرانيا نفذوا هجمات إلكترونية وسرقوا بيانات لصالح الحرس الثوري

العدل الامريكية
العدل الامريكية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات إلى 17 إيرانيًا على خلفية تنفيذ هجمات إلكترونية وعمليات اختراق استهدفت سرقة بيانات ومعلومات حساسة لصالح الحرس الثوري الإيراني، في أحدث تحرك أمريكي لملاحقة ما تصفه واشنطن بالأنشطة السيبرانية المرتبطة بطهران.

وبحسب الاتهامات الأمريكية، استخدم المتهمون أساليب اختراق وهندسة اجتماعية ورسائل تصيد إلكتروني للوصول إلى شبكات وأجهزة تابعة لجهات مستهدفة، قبل استخراج البيانات والمعلومات التي اعتبرها الحرس الثوري ذات قيمة استخباراتية أو تشغيلية.

وتأتي القضية في ظل تصاعد المواجهة السيبرانية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ سبق لوزارة العدل الأمريكية أن أعلنت قضايا مماثلة ضد مواطنين إيرانيين اتهمتهم بتنفيذ حملات اختراق لصالح الحرس الثوري. وفي إحدى القضايا السابقة، اتهمت واشنطن قراصنة إيرانيين باختراق شبكات شركات في قطاعات الطيران والأقمار الصناعية وسرقة معلومات تجارية وملكية فكرية وبيانات شخصية.

وتشير تقارير أمنية إلى أن جماعات مرتبطة بالحرس الثوري تستخدم عمليات التجسس الإلكتروني لجمع معلومات من أهداف حكومية وشركات ومؤسسات بحثية وإعلامية، إلى جانب تنفيذ حملات تصيد تستهدف الحصول على بيانات الدخول إلى الحسابات والأنظمة الإلكترونية.

ووفق تقييمات أمنية غربية، فإن منظمة استخبارات الحرس الثوري ترتبط بأنشطة تجسس إلكتروني تستهدف جهات في الشرق الأوسط والغرب.

ويأتي الإعلان الأمريكي في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران توترًا متزايدًا على خلفية الملفات العسكرية والنووية والعقوبات، ما يجعل المجال السيبراني إحدى ساحات المواجهة غير المباشرة بين البلدين.

وتؤكد واشنطن أن الهجمات الإلكترونية المرتبطة بإيران لا تستهدف فقط جمع المعلومات، وإنما يمكن أن تمتد إلى تعطيل الأنظمة وتسريب البيانات واستهداف البنية التحتية الحيوية. وتشير تقييمات دولية إلى استمرار تطوير إيران لقدراتها في مجال التجسس والهجمات الإلكترونية.

وتواجه الاتهامات الأمريكية المتهمين بإجراءات قضائية وعقوبات محتملة في حال إدانتهم، بينما تواصل السلطات الأمريكية ملاحقة الشبكات والأفراد الذين تقول إنهم يعملون لصالح مؤسسات أمنية إيرانية.

وزارة العدل الأمريكية سرقة بيانات أحدث تحرك أمريكي الأنشطة السيبرانية واشنطن طهران إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

الزمالك

لاعب الزمالك يعلن رحيله بعد 3 مباريات مع الفريق الأول

الحبتور وربيعة

خلف الحبتور يستقبل رامي ربيعة في الإمارات.. «أهلاً بك في بيتك بين أهلك»

المشاجرة

حماتها جرتها من شعرها فى وسط الشارع.. واقعة تعدي تثير الغضب في المحلة

حسام حسن

أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى

ترشيحاتنا

أشرف زكي

نجاح اجتماع أشرف زكي مع منتجي الدراما لمناقشة حق الأداء العلني

محمد إمام

بصورة من الكواليس ..محمد إمام يروج لـ فيلمه الجديد شمس الزناتي أيام الشقاوة

النجمة يسرا

السفر يمنع يسرا من حضور العرض الخاص لفيلمها الست لما

بالصور

بإطلالة صيفية جريئة.. منة عرفة تخطف الأنظار على البحر في أحدث ظهور لها

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

علامة مبكرة.. الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم دليل إصابتك بمرض خطير

الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر

«من زينة الحياة وحظ البنات».. المصور أنتيكا يفاجئ جمهوره بخبر سعيد ويكشف اسم مولودته

المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة
المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة
المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

المزيد