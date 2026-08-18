قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساعد وزير الخارجية يكشف كواليس الإفراج عن البحارة المصرية في إيران
مواطن على قيد الحياة مثبت كـ"متوفى" .. الداخلية الداخلية تكشف التفاصيل
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
العدل الأمريكية: 17 إيرانيا نفذوا هجمات إلكترونية وسرقوا بيانات لصالح الحرس الثوري
تفاوت بأسعار السلع الغذائية اليوم.. تراجع للمكرونة والعدس وارتفاعات في الدقيق والسكر
رودري يوجه رسالة وداعية لجماهير مانشستر سيتي عقب رحيله عن الفريق وانضمامه لبرشلونة
واشنطن بوست: البنتاجون يدرس تقليص التواجد العسكري الأمريكي في الخليج بمجرد انتهاء الحرب مع إيران
الإيجار القديم وزيادة 15%.. أرقام جديدة تنتظر المستأجرين في سبتمبر 2026
إيران تطالب بوقف الحرب نهائيا.. عراقجي: أبلغنا الوسطاء بضرورة إنهاء العمليات العسكرية
أول صورة لمحمد إمام من فيلم شمس الزناتي “أيام الشقاوة"
حماس تدعو الوسطاء وأمريكا لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وخارطة الطريق
حج القرعة 2026 يدخل العصر الرقمي.. 3 طرق للتقديم وخطوات التسجيل من البيت دون عناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجاح اجتماع أشرف زكي مع منتجي الدراما لمناقشة حق الأداء العلني

أشرف زكي
أشرف زكي
محمد نبيل

اجتمع مساء اليوم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية والفنان ياسر جلال مع عدد من المنتجين لمناقشة تعديلات تخص حق الاداء العلني.

وقد وجه الدكتور أشرف زكي الدعوة لعدد كبير من منتجي الدراما التلفزيونية، للاتفاق مع منتجي مسلسلات الدراما التليفزيونية على سداد مبلغ مقطوع مباشرةً إلى جمعيتي مؤلفي الدراما العربية وأبناء فناني مصر، مقابل التنازل عن حق الأداء العلني.

وقد علم “صدى البلد” من مصادر خاصة أن عددا من المنتجين قد اعتذروا لأسباب مختلفة لعدم التورط في التوقيع ومناقشة الامر قبل التشاور بشأن سداد هذه المبالغ.

أيمن بهجت قمر يوجه رسالة الى هشام عبد الخالق
من ناحية أخرى وجه السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر رسالة إلى المنتج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، بشأن الجدل المثار حول حق الأداء العلني للمبدعين، مؤكدًا أن القانون يحفظ حقوق أصحاب الأعمال ما لم يتضمن العقد تنازلًا صريحًا عنها.


وقال أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في قانون الملكية الفكرية مواد صريحة ومنها: مالم يُذكر بالعقد فهو ملك المبدع».

وأضاف: «لو الأستاذ هشام عبد الخالق، المتحدث باسم غرفة صناعة السينما ورئيسها، بيقول مافيش حقوق بيتم تحصيلها بأثر رجعي أو العقود الجديدة هيراعوا إن المبدعين مايحصلوش على حقوقهم، أنا بس بلفت انتباهه وبقول له مش مهم السنين اللي فاتت».

وأوضح أن العقود القديمة الخاصة بالممثلين والمؤلفين والمخرجين وصناع الأعمال، بحسب ما يراه، لا تتضمن تنازلًا عن حق الأداء العلني، وبالتالي يرى أن من حق المبدعين تحصيل مستحقاتهم عن الأعمال القديمة، بدءًا من لحظة بدء التحصيل.

واختتم أيمن بهجت قمر حديثه قائلًا: «ومبدئيًا القديم أكتر من الجديد».

ويأتي ذلك في ظل الجدل المستمر داخل الوسط الفني حول آليات تطبيق حق الأداء العلني، الذي أُعلن تفعيله وفقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وسط اختلاف في وجهات النظر بين المبدعين والمنتجين بشأن العقود القديمة وآلية احتساب المستحقات.

أشرف زكي النقيب أشرف زكي الفنان أشرف زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 14 شخصًا

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

الزمالك

لاعب الزمالك يعلن رحيله بعد 3 مباريات مع الفريق الأول

الحبتور وربيعة

خلف الحبتور يستقبل رامي ربيعة في الإمارات.. «أهلاً بك في بيتك بين أهلك»

المشاجرة

حماتها جرتها من شعرها فى وسط الشارع.. واقعة تعدي تثير الغضب في المحلة

ترشيحاتنا

فرنسا

فرنسا تعلن طرد دبلوماسيين إيرانيين خلال الأيام المقبلة

الدولار الكندي

الدولار الكندي يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين مع تسارع التضخم

فرنسا

فرنسا تؤكد أولوية توحيد الجيش والأجهزة الأمنية في ليبيا

بالصور

بإطلالة صيفية جريئة.. منة عرفة تخطف الأنظار على البحر في أحدث ظهور لها

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

علامة مبكرة.. الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم دليل إصابتك بمرض خطير

الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر

«من زينة الحياة وحظ البنات».. المصور أنتيكا يفاجئ جمهوره بخبر سعيد ويكشف اسم مولودته

المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة
المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة
المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

المزيد