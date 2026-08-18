نجاح اجتماع أشرف زكي مع منتجي الدراما لمناقشة حق الأداء العلني

اجتمع مساء اليوم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية والفنان ياسر جلال مع عدد من المنتجين لمناقشة تعديلات تخص حق الاداء العلني.



وقد وجه الدكتور أشرف زكي الدعوة لعدد كبير من منتجي الدراما التلفزيونية، للاتفاق مع منتجي مسلسلات الدراما التليفزيونية على سداد مبلغ مقطوع مباشرةً إلى جمعيتي مؤلفي الدراما العربية وأبناء فناني مصر، مقابل التنازل عن حق الأداء العلني.



وقد علم “صدى البلد” من مصادر خاصة أن عددا من المنتجين قد اعتذروا لأسباب مختلفة لعدم التورط في التوقيع ومناقشة الامر قبل التشاور بشأن سداد هذه المبالغ.



أيمن بهجت قمر يوجه رسالة الى هشام عبد الخالق

من ناحية أخرى وجه السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر رسالة إلى المنتج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، بشأن الجدل المثار حول حق الأداء العلني للمبدعين، مؤكدًا أن القانون يحفظ حقوق أصحاب الأعمال ما لم يتضمن العقد تنازلًا صريحًا عنها.



وقال أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في قانون الملكية الفكرية مواد صريحة ومنها: مالم يُذكر بالعقد فهو ملك المبدع».

وأضاف: «لو الأستاذ هشام عبد الخالق، المتحدث باسم غرفة صناعة السينما ورئيسها، بيقول مافيش حقوق بيتم تحصيلها بأثر رجعي أو العقود الجديدة هيراعوا إن المبدعين مايحصلوش على حقوقهم، أنا بس بلفت انتباهه وبقول له مش مهم السنين اللي فاتت».

وأوضح أن العقود القديمة الخاصة بالممثلين والمؤلفين والمخرجين وصناع الأعمال، بحسب ما يراه، لا تتضمن تنازلًا عن حق الأداء العلني، وبالتالي يرى أن من حق المبدعين تحصيل مستحقاتهم عن الأعمال القديمة، بدءًا من لحظة بدء التحصيل.

واختتم أيمن بهجت قمر حديثه قائلًا: «ومبدئيًا القديم أكتر من الجديد».

ويأتي ذلك في ظل الجدل المستمر داخل الوسط الفني حول آليات تطبيق حق الأداء العلني، الذي أُعلن تفعيله وفقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وسط اختلاف في وجهات النظر بين المبدعين والمنتجين بشأن العقود القديمة وآلية احتساب المستحقات.