التشكيل المتوقع لمنتخب مصر لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم

يستعد منتخب مصر لمواجهة الارجنتين في الدور ال 16 من منافسات كأس العالم 2026.

ومن المتوقع ان يدفع حسام حسن المدير الفني للمنتخب بتشكيل مكون من :

حراسه المرمي: شوبير

خط الدفاع :رامي حمدي ، ياسر ، هاني

خط الوسط : لاشين، ترزيجيه ، امام عاشور ، مروان عطيه، هيثم حسن

الهجوم : مرموش

وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب أستراليا بركلات الترجيح.

وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن إلى دور الـ 16 ليواجه الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم فى كأس العالم 2026.

وسيتم استقبال طلبات شراء التذاكر وسداد قيمتها ، وذلك بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر.