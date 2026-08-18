حماتها جرتها من شعرها فى وسط الشارع.. واقعة تعدي تثير الغضب في المحلة

شهدت قرية بطينة التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعة أثارت حالة من الغضب والاستياء، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة وهي تعتدي على زوجة ابنها، قبل أن تقوم بجرّها من شعرها في أحد شوارع القرية حتى منزل أسرتها.

وبحسب ما تداولته أسرة الزوجة، فإن الواقعة جاءت على خلفية خلافات عائلية نشبت بين الطرفين، قبل أن تتطور إلى مشاجرة، تدخلت خلالها والدة الزوج واعتدت على زوجة ابنها، فيما حاول عدد من الأهالي التدخل لفض المشاجرة وإنهاء الموقف.

وأظهر المقطع المتداول السيدة وهي تمسك بزوجة ابنها من شعرها وتسحبها في الشارع، وسط حالة من الارتباك وتدخل عدد من الموجودين في محاولة لاحتواء الموقف، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أكدت محامية الزوجة تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد والدي الزوج، على خلفية اتهامهما بالتعدي على موكلتها.

كما أعلن والد الزوجة تمسكه باستكمال الإجراءات القانونية، والمطالبة بحق ابنته، مؤكدًا رفضه لما تعرضت له من اعتداء.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال أطرافها، للوقوف على تفاصيل الخلاف وتحديد المسؤوليات القانونية، فيما أثارت الواقعة مطالبات بضرورة التعامل بحسم مع أي اعتداءات أسرية، ورفض استخدام العنف في حل الخلافات.