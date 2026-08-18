بصورة من الكواليس ..محمد إمام يروج لـ فيلمه الجديد شمس الزناتي أيام الشقاوة

شارك النجم محمد إمام جمهوره أول صورة من كواليس فيلم شمس الزناتي "أيام الشقاوة" وذلك عبر صفحته الرسمية على انستجرام.

وعلق محمد إمام كاتبا : توكلنا على اللّٰه.. أول صورة من فيلم شمس الزناتي "أيام الشقاوة"، تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى.. 2027 بجميع سينمات العالم إن شاء الله.

ويضم فيلم "شمس الزناتي" نخبة من النجوم، يتقدمهم الفنان محمد إمام، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، ويأتي العمل بإخراج أحمد خالد موسى، الذي يسعى لتقديم رؤية عصرية تحافظ في الوقت نفسه على هوية الفيلم الأصلي الذي ارتبط به الجمهور على مدار سنوات.

ويحظى الفيلم بحالة كبيرة من الترقب منذ الإعلان عنه، إذ ينتظر الجمهور الكشف عن المزيد من تفاصيل الشخصيات وأبطال العمل، في ظل التوقعات بأن يكون من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة عند طرحه في دور العرض.