اليونان ترفع تحذير حرائق الغابات إلى الفئة الرابعة

أصدرت السلطات اليونانية، تحذيرًا من الفئة الرابعة (خطر نشوب حريق مرتفع للغاية) لمنطقة آتيكا.



ويشمل التحذير جزيرة كيثيرا ومنطقتي فيوتيا وإيفيا، بما في ذلك سكيروس وجزر سيكلاديز وكريت.

ويدعو تحذير “الرمز الأحمر” إلى التعبئة الكاملة لأفراد ومعدات الطوارئ، ويطلب من السلطات المحلية والإقليمية تفعيل هيئات تنسيق الطوارئ والاستعداد لحرائق غابات محتملة.

وتتوقع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية سماءً صافية في الغالب، مع رياح شمالية تتراوح سرعتها بين 6 و7 على مقياس بوفورت (مقياس يربط سرعة الرياح بالظروف على الساحل واليابسة) في بحر إيجة، ورياح أقوى محليًا في شرق اليونان، ومن المتوقع أن تضعف الرياح في وقت لاحق اليوم الأحد.

بيانات عن اتساع رقعة الحرائق



وفي سياق متصل، كشفت بيانات صادرة عن الأمانة العامة للحماية المدنية اليونانية والمرصد الوطني للمناخ، بحسب وسائل إعلام يونانية محلية، عن تفاصيل بشأن طبيعة الحرائق وأسباب انتشارها، إلى جانب حجم الأضرار التي خلفتها خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب البيانات، تجاوزت المساحات المتضررة 13 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية خلال أسابيع قليلة، بينها 6500 هكتار دُمرت في خليج كورينث وحده، ما يعكس اتساع نطاق المناطق التي طالتها الحرائق.

أضرار طالت المنازل والمنشآت السياحية



وأفادت البيانات بأن أكثر من 100 منزل ومبنى سياحي تعرضت للدمار أو الأضرار في مناطق غرب أتيكا، الأمر الذي أدى إلى إخلاء قرى كاملة، من بينها بلدة «بورتو جيرمينو» الساحلية.

وأظهرت التحليلات الرسمية كذلك أن 55% من المساحات التي احترقت في منطقة أتيكا اشتعلت خلال ساعات الليل، في ظل رياح «ميليتيمي» القوية والجافة وانخفاض مستويات الرطوبة.

وزادت هذه الظروف من صعوبة عمليات مكافحة الحرائق، خاصة أن عمليات الإطفاء الجوي تتوقف خلال ساعات الليل، ما يحد من القدرة على التعامل مع النيران خلال فترة انتشارها الليلي.